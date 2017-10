Baugewerbe erwartet Rückgang bei Aufträgen

Das Vorarlberger Baugewerbe sieht den kommenden Monaten skeptisch entgegen. Laut KMU-Forschung Austria ist die Zahl der Unternehmen, die sinkende Aufträge erwarten, größer als jene, die eine bessere Auftragslage erwarten.

71 Prozent der Vorarlberger Betriebe erwarten keine Veränderung der Auftragslage in den kommenden Quartalen. 13 Prozent erwarten eine Steigerung, 16 Prozent einen Rückgang. Somit gibt es nun um drei Prozent mehr Pessimisten als Optimisten. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres hatten die Betriebe, die steigende Aufträge erwartet hatten, noch ein deutliches Übergewicht (+28 Prozent).

Wirtschaftskammer spricht von Zweckpessimismus

Thomas Peter, Fachgruppengeschäftsführer bei der Wirtschaftskammer Vorarlberg, spricht von Zweckpessimismus, die aktuelle Auftragslage sei sehr gut. Die Bauunternehmer hätten im dritten Quartal einen durchschnittlichen Auftragsbestand von gut 20 Wochen.

„Die Unternehmer sind also auf mehrere Wochen hindurch ausgelastet. Und wenn sie natürlich in so einer Phase dann die mittelfristige Einschätzung für das nächste Quartal eher vorsichtig bewerten, dann ist das aus meiner Sicht auch nachvollziehbar“, so Peter. Das müsse nicht heißen, dass die Baukonjunktur gravierend nachlasse.