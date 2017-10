Vorarlberg Lines: Wetter verhindert Rekord

Die Vorarlberg Lines blicken auf eine gute Saison zurück: 550.000 Passagiere sind bis Mitte Oktober an Board gegangen. Der witterungsmäßig schlechte Spätsommer hat ein neuerliches Rekordergebnis aber verhindert.

Der Altweibersommer hat ausgelassen: Im nass-kühlen September sind zahlreiche Passagiere ausgeblieben. Das haben die Vorarlberg Lines vor allem bei den täglichen Kursschifffahrten zu spüren bekommen. Hier gibt es ein Passagier-Minus von fast sieben Prozent. „Die Kursschifffahrt war darum heuer nicht so stark gebucht, weil einfach das Wetter an den Wochenenden verregnet war und das vor allem in den Monaten August und September“, sagt Vorarlberg-Lines Geschäftsführer Alexandro Rupp.

Dafür gibt es sowohl bei den Rundfahrten, als auch bei den Event-Fahrten einen Gästezuwachs: plus 1,4 bzw. 5,5 Prozent. Rupp führt das auf zusätzliche Angebote zurück, etwa zusätzliche Fahrten der Vorarlberg Premium Schiene und der MS Sonnenkönigin. „Die werden sehr gut angenommen und das ist sicher ein großer Bereich, der zu diesen Zahlen geführt hat.“

Pächter muss noch gefunden werden

Mit 550.000 Passagieren im heurigen Jahr ist Rupp - in Anbetracht des schlechten Spätsommers - zufrieden. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren noch 580.948 Passagiere zu verzeichnen. Rupp blickt jetzt schon optimistisch in die neue Saison. Dann soll es nämlich eine neue Bord- und Hafengastronomie geben. Der neue Pächter dafür wird aber erst im Frühjahr der Öffentlichkeit präsentiert.