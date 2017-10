Memmingen baut Flugplan aus

Der Flughafen Memmingen (D) baut weiter aus. 29 Ziele sind im neuen Winterflugplan vorgesehen. Der neue Flugplan startet am kommenden Sonntag.

Zu den 29 Zielen des Winterflugplans 2017/18 zählen Klassiker wie London, Moskau und Faro in Portugal. Alicante und Vilnius in Litauen ergänzen das Angebot. Erwartet werden in diesem Winter auch wieder zahlreiche Skitouristen aus ganz Europa, die Memmingen als Drehscheibe nutzen, um schnell in die Wintersportorte des Allgäus, Österreichs und der Schweiz zu gelangen. Ebenfalls Teil des Winterflugplans sind die neuen Ryanair-Strecken, unter anderem nach Marokko und Stockholm.

