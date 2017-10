Polizei sucht nach Unfall-Lenker in Bludenz

Nach einem Unfall mit Fahrerflucht in Bludenz sucht die Polizei nach einem Autolenker. Der Unfall passierte am Mittwoch gegen 17.30 Uhr in der Nähe der Sportarena. Ein neunjähriger Bub wurde leicht verletzt.

Laut Polizei fuhr ein ca. 30-jähriger Lenker eines silberfarbenen Audi A3 rückwärts aus dem Parkplatz der Sportarena in Bludenz. Dabei erfasste er einen neun-jährigen Buben, der gerade mit seinem Scooter vorbeifahren wollte. Das Kind kam zu Sturz und erlitt leichte Verletzungen. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das Kind zu kümmern.

Der Lenker bzw. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bludenz (Tel. 059133 8100) in Verbindung zu setzen.