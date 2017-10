Versuchter Mord - Prozess wird heute fortgeführt

Am Landesgericht Feldkirch wird heute der Prozess gegen eine türkischstämmige Bande fortgesetzt. Sie soll versucht haben, bewaffnet in ein Haus einzudringen, in dem sie Drogen vermutet hat. Einer der Angeklagten muss sich auch wegen versuchten Mordes verantworten.

Raubprozess Am Landesgericht Feldkirch wird heute ein Raubprozess gegen drei Männer und eine Frau fortgesetzt.

Der 36-jährige Hauptangeklagte und seine beiden Komplizen sollen vor einem Jahr versucht haben, in ein Wohnhaus in Feldkirch einzubrechen. Dort vermuteten sie Drogen im Wert von 150.000 bis 200.000 Euro. Der Tipp kam von einer Frau.

Die Einbrecher trafen, wie sie sagten: unerwartet, auf den Hausbewohner, der im ganzen Haus Licht machte und um Hilfe schrie. Auf der Flucht stieß die türkischstämmige Bande auf einen Nachbarn. Der sprach die Männer, die sich in einem Gebüsch verstecken wollten, an und fragte, was sie dort zu suchen hätten. Daraufhin soll der 36-Jährige aus nächster Nähe drei Schüsse abgefeuert haben. Gezielt, wie der Staatsanwalt betonte. Nur dank der raschen und akrobatischen Reaktion habe sich der Nachbar retten können und blieb unverletzt. Er wird heute vom Richter zum Tathergang befragt.