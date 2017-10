Spielerisch digitale Kompetenzen erlernen

Ein neues Projekt des Bildungsministeriums soll Volksschülern den Umgang mit digitalen Medien beibringen. In fünf Vorarlberger Schulen erlernen die Kinder altersgerechtes Programmieren - etwa mit Robotern und Baukästen.

Digitale Kompetenz ist eine von acht Schlüsselkompetenzen, die von der EU eingefordert werden. Auch technische Begabungsunterschiede zwischen Buben und Mädchen sollen dadurch früh abgebaut werden.

6.000 Euro pro teilnehmender Klasse

Man wolle mit dem neuen Projekt erreichen, dass die Kinder denken lernen und Probleme lösen können, sagt Marlis Schedler von der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg. Für Bildungslandesrätin Bernadette Mennel (ÖVP) stehen der spielerische Umgang mit dem Programmieren und der verantwortungsvolle, kritische Umgang mit digitalen Medien im Vordergrund.

Digitale Medien selbstbestimmt nutzen Im Beitrag von ORF-Redakteur Bruno Schratzer sehen Sie Schüler und Lehrer der Volksschule Hard-Mittelweiherburg, Landesrätin Bernadette Mennel und Projektkoordinatorin Marlis Schedler.

Fünf Volksschulen nehmen in Vorarlberg an diesem Pilotprojekt teil. Im Falle einer erfolgreichen Bilanz ist an eine flächendeckende Einführung gedacht. Die Ausrüstung für eine Klasse kostet rund 6.000 Euro.