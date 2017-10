Rauch: „Habe überlegt, alles hinzuschmeißen“

Die Vorarlberger Grünen nahmen am Dienstag Stellung zur verheerenden Niederlage ihrer Partei in der Nationalratswahl. Grünen-Landessprecher Johannes Rauch erklärte, er habe am Sonntag „kurz überlegt, alles hinzuschmeißen“.

Auch wenn die Auszählung der Briefwahlkarten am Montag den Vorarlberger Grünen 0,8 Prozent Zuwachs brachte ( - mehr dazu in Briefwähler bringen Grünen 0,8 Prozent), sind die Verluste landes- und bundesweit doch massiv. Und zwar derart, dass der Einzug in den Nationalrat wohl nicht gelingen wird. Der Schock über das Ergebnis saß bei den Grünen im Land so tief, dass sie erstmal auf Tauchstation gingen - mehr dazu in Vorarlberger Grüne legen Sendepause ein.

Rauch spricht von „Fundamentalschaden“

Dienstagvormittag nun nahmen die Grünen in einer Pressekonferenz Stellung. Rauch zeigte sich dabei sehr emotional. Er habe sich am Sonntag kurz überlegt, alles hinzuschmeißen. Denn er habe 30 Jahre seines Lebens in die Grünen investiert und nun habe dieses Projekt einen Fundamentalschaden erlitten.

Audio: Grünen-Landessprecher Johannes Rauch zur Wahlniederlage der Grünen

Er habe einen totalen Zorn gehabt, sei enttäuscht, frustriert und traurig gewesen, so Rauch. Auch Überlegungen wie „Warum hat Pilz, der Trottel, selber kandidieren müssen?“ seien in ihm hochgekommen. Diese Phase des „Angepisst-Seins“ sei aber nun vorbei.

Am Montag habe er nun gemerkt, er habe die Energie, etwas Neues daraus zu machen. Die Situation sei jetzt einfach so und man müsse den Blick wieder nach vorne richten. Es werde aber extrem viel Aufwand sein, die Grünen neu aufzubauen, war sich Rauch bewusst.

