SPÖ: Kaum Hoffnung auf Kanzleramt

Am Tag nach der Wahl ist Christian Kern von Parteipräsidium und Parteivorstand als SPÖ-Bundesparteiobmann bestätigt worden. Hoffnungen auf das Kanzleramt macht sich aber niemand, sagt SPÖ-Landesobfrau Gabriele Sprickler-Falschlunger.

Die Gremien übertrugen Kern auch das Verhandlungsmandat für mögliche Koalitionsgespräche. „Es hat keine Gegenstimme gegeben“, sagte Sprickler-Falschlunger, die am Montag vor Ort war. Die Möglichkeit einer Koalition mit den Freiheitlichen gebe es zwar, die Chance sei aber „sehr theoretisch“.

Wenn „nähere Gespräche“ aufgenommen würden, werde der Vorstand sicher noch einmal tagen, so die Landesvorsitzende. Die Hoffnung auf das Bundeskanzleramt sei „sehr gering“. Die SPÖ konnte am Sonntag in Vorarlberg fast 18 Prozent Stimmanteile verzeichnen - ein Plus von fast fünf Prozentpunkten.

