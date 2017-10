Diskussion um Geschäftsfähigkeit von Senioren

Hohes Alter sollte nicht automatisch zu einer Überprüfung der Geschäftsfähigkeit führen, so Michaela Reiner, Sachwalterin beim IfS (Institut für Sozialdienste). Entscheidend seien Nachteile für den Betroffenen.

Derzeit wird heftig um eine Grundstücksverkauf in Hard diskutiert. Bei einem betagten Pensionisten wurde die Geschäftsunfähigkeit erst nach dem Rechtsgeschäft festgestellt - mehr dazu in Neue Facetten im Grundstücksdeal Hard.

Unabhängig vom aktuellen Fall komme es vor, dass Angehörige übereifrig in der Bestellung von Sachwaltern seien, sagt Reiner im Samstaginterview von ORF Radio Vorarlberg. Schlussendlich komme es nicht darauf an, ob Angehörige bei einem Rechtsgeschäft vielleicht Nachteile erfahren, sondern es komme darauf an, dass es für den Betroffenen keine Nachteile gebe.