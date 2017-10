Jeder Siebente stimmt per Wahlkarte ab

Genau 38.888 Wahlkarten haben die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger für die Nationalratswahl am Sonntag beantragt. Noch nie wollten so viele Wahlberechtigte von dieser Möglichkeit Gebrauch machen.

Laut Landeswahlbehörde sind am Sonntag insgesamt 272.909 Personen wahlberechtigt. Damit stimmt jeder siebente Vorarlberger per Wahlkarte ab. Die Gesamtzahl liegt damit deutlich über den 27.067 Wahlkarten, die für die Nationalratswahl 2013 angefordert wurden. Bei der Wiederholung der Bundespräsidentenwahl im Vorjahr waren es 30.666 Wahlkarten. 20.204 Frauen und 18.684 Männer haben heuer Wahlkarten beantragt.

APA/BARBARA GINDL

Mit einer Wahlkarte eröffnen sich mehrere Möglichkeiten der Stimmabgabe: Die Briefwahl, das Abgeben der Stimme in einem beliebigen Wahllokal, oder aber des Deponieren der Briefwahlkarten bis zum Wahltag bei den Bezirkshauptmannschaften - mehr dazu in Wahlkarten: Was man beachten sollte.