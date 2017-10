Land fördert Ski-Nachwuchs mit 40.000 Euro

Die Vorarlberger Landesregierung hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass sie die Nachwuchsarbeit des heimischen Skiverbandes mit 40.000 Euro unterstützt. Eines der Ziele ist es, junge Talente an die Weltspitze heranzuführen.

Von den Investitionen profitiert laut Sportlandesrätin Bernadette Mennel (ÖVP) maßgeblich der Vorarlberger Skisportnachwuchs. „Mit dem Projekt wird darauf abgezielt, den organisatorisch-sportlichen Bereich im Skiverband und den Bezirken qualitativ aufzuwerten“, so Mennel.

Basisausbildung in Bezirken

Der Skiverband zählt zu den mitgliederstärksten Fachverbänden in Vorarlberg. Vom Verband wurde im Frühjahr 2016 das Projekt „Basic Bezirke“ gestartet. Mit einer verbesserten Basisausbildung in den Skibezirken sollen Qualität und Niveau der Nachwuchsarbeit in den Skivereinen weiter gesteigert werden. Unter dem Titel „Basic Bezirke Extension“ gibt es mittlerweile ein Nachfolgeprojekt, das die bereits gesetzten Schritte weiter vertiefen soll.

„Um nachhaltig Vorarlberger Sportlerinnen und Sportler international an die Spitze zu bringen, ist es notwendig, Talente im Land systematisch, nach einem ‚Roten Faden‘ zu entwickeln und zu unterstützen“, sagt Landesrätin Mennel.