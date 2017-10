„Lange Nacht der Museen“ wird eröffnet

Eine Entdeckungsreise durch die heimische Kulturwelt bietet sich heute Abend an: Bei der ORF-„Langen Nacht der Museen“ öffnen 75 Museen, Galerien und Kultur-einrichtungen aus der Schweiz, Liechtenstein, Deutschland und Vorarlberg ihre Tore.

Der ORF Vorarlberg ist allein im Hörfunk ab 18.00 Uhr vier Stunden lang mit einer Sonderausgabe des Kulturmagazins live auf Sendung. 17 Stationen sind eingeplant. Unter anderem etwa: Mesmers Stall in Alberschwende - dort erzählen Busfahrer Geschichten aus mehreren Jahrzehnten Wälderbus. Dann das Liechtensteinische Landesmuseum, wo sich alles um Pyramiden dreht und auch ägyptisch gekocht wird.

Oder das Klostertalmuseum in Wald am Arlberg, wo die Geschichte der Alpe Spullers erzählt wird. Oder in die ehemals reichsstädtische Bibliothek in Lindau, wo jahrhundertealte Bücher bestaunt werden können und man selbst mit Tusche und Feder schreiben kann. Im Stadtmuseum Bludenz werden die traditionellen Handwerkstechniken „schiffla“ und „klöppla“ gezeigt.

Tabak-Museum wird eröffnet

In Frastanz öffnet heute das neue Tabakmuseum in der Museumswelt zum allerersten Mal seine Tore. Frastanz gehörte vor rund 250 Jahren zu den namhaften Tabakproduzenten. Bis zu 100 Tonnen wurden pro Jahr geerntet. Aus Frastanz wird sich die ORF-Sendung „Vorarlberg heute“ melden.

Offiziell eröffnet wird die lange Nacht um 17.00 Uhr am Rathausplatz in Lauterach - und das mit einem ganz besonderen Projekt: Der Privatgelehrte Dieter Macek zeigt seine Gesamtgenealogie der Götter und Heroen der griechisch-mediterranen Mythologie von Athene bis Zeus. Fast 8.000 Götter und Helden hat Macek auf einer riesigen Schautafel miteinander verbunden. Ab 18.00 Uhr ist die „ORF Lange Nacht der Museen“ eröffnet.

