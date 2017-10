Bluttaten: Polizisten wird intern geholfen

Gleich zwei Bluttaten haben Vorarlberg im September erschüttert. Polizeibeamte, die an solchen Tatorten eingesetzt werden, brauchen danach oft Hilfe. Dafür gibt es geschulte Kollegen, erläutert Chefinspektor Norbert Schwendinger im ORF Radio Vorarlberg Samstagsinterview.

Es war ein blutiger September in Vorarlberg: Zunächst löschte ein Mann in Hohenems seine Familie aus und richtete sich dann selbst. Nur eine Woche später erstach ein 14-Jähriger laut Polizei seinen Vater im Schlaf. Bilder, die Polizeibeamte an diesen Tatorten sehen, sind oft schwer wegzustecken. Bei der Polizei gibt es in solchen Fällen ein internes Hilfsangebot - den sogenannten „Peer-Support“. Polizisten können das Gespräch mit extra ausgebildeten Kollegen suchen, erklärt Chefinspektor Schwendinger.

Es sei notwendig, die Kollegen in dieser Situation nicht alleine zu lassen. „Man darf hier die Leute natürlich nicht, auf gut Deutsch gesagt, im Regen stehen lassen, sondern da gehört es natürlich dazu, dass diese Leute dann betreut werden und dass man wieder schaut, dass die Leute ihre normale Tätigkeit danach wieder machen können.“