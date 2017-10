Raumplanung: Politik prüft Bürgerrat-Ergebnisse

Am Dienstag sind in Rankweil die Ergebnisse eines Bürgerrats zum Umgang mit Grund und Boden in Vorarlberg präsentiert worden. Die Vorschläge werden nun auf ihre Umsetzbarkeit geprüft, so Landesrat Karlheinz Rüdisser (ÖVP).

Initiiert wurde der Bürgerrat, der vor zwei Wochen stattfand, von einer privaten Initiative - mehr dazu in Erster Bürgerrat zu Grund und Boden. Ziel war es, Lösungen und Vorschläge für eine gerechte und sinnvolle Aufteilung von Grund und Boden in Vorarlberg zu ermöglichen.

Experten hatten im Vorfeld des Bürgerrats jedoch Skepsis darüber geäußert, dass im Bürgerrat geeignete Lösungsansätze gefunden werden können - mehr dazu in Bürgerrat zur Raumplanung: Experten skeptisch .

Rückwidmung bei Nicht-Bebauung gefordert

Die im Bürgerrat angeschnittenen Themen und auch die Lösungsansätze waren vielfältig: So wurde etwa ein verstärktes Leerstandsmanagement gefordert. Weiters wurde gefordert, bereits gewidmete Bauflächen in den Umlauf zu bringen, anstatt sie brachliegen zu lassen. Grundstücke, die nicht innerhalb einer bestimmten Zeit bebaut werden, sollen rückgewidmet werden, so ein weiterer Vorschlag.

Auch Grundstücksspekulationen waren Thema im Bürgerrat. Diesen soll - so eine Forderung - mit geeigneten Steuern entgegengewirkt werden.

Rüdisser versichert, dass die Ergebnisse von der Politik und den Sozialpartnern genau geprüft werden. Was davon konkret umgesetzt werden kann, werde aber erst in einigen Monaten bekannt gegeben.