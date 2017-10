Mann vor Cineplexx bewusstlos geschlagen

Mit schwerer Körperverletzung hat es die Polizei in Lauterach zu tun. Ein 25-jähriger Mann wurde in der Nacht auf Sonntag auf dem Parkplatz vor dem Cineplexx in Lauterach von einem Unbekannten niedergeschlagen und schwer verletzt.

Der 25-jährige Mann aus Hard stand gegen 1.50 Uhr nach einem Besuch der Diskothek Club Blue mit mehreren Kollegen auf dem Parkplatz vor dem Cineplexx im Bereich des Einganges. Ein unbekannter Mann kam daraufhin auf den 25-Jährigen zu, nahm ihn laut Polizei freundschaftlich an den Schultern und entfernte sich mit ihm von der Gruppe. In weiterer Folge versetzte der Unbekannte dem Harder unvermittelt einen Schlag ins Gesicht, wodurch dieser bewusstlos zusammenbrach und sich schwere Verletzungen (Augenhöhlen- und Nasenbeinfraktur) zuzog.

Täterbeschreibung: Schlank mit dunklem Bart

Der Unbekannte konnte flüchten. Laut Personenbeschreibung ist der Mann ca. 23 Jahr alt, schlank bis mager und ca. 180 cm groß. Er hat dunkle, seitlich sehr kurze Haare, oben etwas länger und gekräuselt. Außerdem trug der Mann einen längeren, dunklen Bart und Schnauz. Bekleidet war er mit hellblauen Jeans-Hemd und einer dunklen Hose. Laut Polizei befand er sich in Begleitung zweier Kollegen, ihre Herkunft möglicherweise aus dem Balkanbereich.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei bittet Zeugen sich zu melden: Hinweise an die Polizeiinspektion Lauterach, Tel. +43 (0) 59 133 8132 melden.