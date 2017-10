Kühlster September seit zehn Jahren

Der heurige September war der kühlste seit zehn Jahren. In der vorläufigen Monatsbilanz der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik liegt der vergangene Monat um 1,5 Grad unter dem vieljährigen Mittel.

In Bregenz gab es im September gerade einmal einen Sommertag mit mehr als 25 Grad. In anderen Jahren sind bis zu sechs Sommertage keine Seltenheit. Außergewöhnlich war in diesem September auch, dass es unter 1.000 Metern Minusgrade gab. In Schoppernau im Bregenzerwald wurden am 21. September minus 0,3 Grad gemessen.

ORF

Viel Niederschlag, wenig Sonne

Niederschläge gab es um 47 Prozent mehr als sonst im September. Auch die Sonne ließ sich nicht so oft blicken. Am Rohrspitz lag das Minus bei den Sonnenstunden bei 13 Prozent. Dabei hatte es am Rohrspitz österreichweit noch die meisten Sonnenstunden gegeben. Laut ZAMG-Klimatologe Alexander Orlik lag die Zahl der Sonnenstunden bundesweit satte 30 Prozent unter dem Mittel. Trüber war es zuletzt im September 2001.

Link: