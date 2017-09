Unter Bagger eingeklemmt: 58-Jähriger tot

Ein 58-jähriger Arbeiter ist am Mittwoch in Brand (Bezirk Bludenz) tödlich verunglückt. Der Mann wurde unter einem Bagger eingeklemmt und erlitt dabei laut Polizei so schwere Verletzungen, dass er noch am Unglücksort verstarb.

Der Mann war nach Angaben der Polizei gegen 9.50 Uhr am Niggenkopf damit beschäftigt, mit seinem Radbagger zwei Baumstämme zu transportieren, als er über eine Geländekante geriet.

Der Bagger stürzte über eine Böschung ab und überschlug sich, wodurch der 58-Jährige aus dem Fahrzeug geschleudert wurde. Er wurde unter dem Bagger eingeklemmt und erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Es ist der zweite tödliche Arbeitsunfall in Vorarlberg innerhalb weniger Stunden. Am frühen Morgen ist ein Lkw-Fahrer auf der Strecke zwischen Wolfurt und Lauterach verstorben - mehr dazu in Lkw-Fahrer stirbt während Fahrt.