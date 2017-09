Gruber ist Vorarlberger des Jahres in Wien

Der aktionstheater ensemble-Leiter Martin Gruber ist am Dienstag im Kunsthistorischen Museum Wien zum „Vorarlberger des Jahres in Wien“ gekürt worden. Die Auszeichnung erhielt er für sein künstlerisches Schaffen, sein gesellschaftliches Engagement und seine internationale Präsenz.

Diese Auszeichnung wird seit 2012 von einer 5-köpfigen Jury verliehen, die jährlich einen Vorarlberger prämiert, der den Lebensmittelpunkt in Wien hat, auf seine Weise eine Verbindung zwischen Vorarlberg und Wien schafft und im letzten Jahr etwas Besonderes erreicht oder Außergewöhnliches geleistet hat.

Aktionstheater

Gruber gründete die aktionstheater ensemble

Der diesjährige Preisträger Martin Gruber (50), geboren in Bregenz, wuchs in Dornbirn auf, studierte Schauspiel und gründete 1989 die Theaterformation aktionstheater ensemble, mit der er bisher an zahlreichen Häusern in Österreich, Deutschland und der Schweiz gastierte und an internationalen Festivals teilnahm.

Gruber begann seine Regiearbeiten 1998 mit multimedialen Klassiker-Bearbeitungen von „Antigone“ und „Elektra“ und wurde 1993/1994 mit seiner Georg Büchner-Trilogie bekannt. Seit der Produktion „Welche Krise“ (2009) arbeitet Martin Gruber mit authentischem Textmaterial. In unzähligen Interviews mit SchauspielerInnen, aber auch mit anderen ordinary people werden Textflächen erarbeitet, die nicht zuletzt wegen ihrer Aktualität, Spontaneität und Dringlichkeit gesellschaftspolitische Prozesse besonders wirkmächtig widerspiegeln. Gruber reißt die Original-Interviews aus dem ursprünglichen Kontext und entwickelt, zusammen mit SchauspielerInnen, daraus verblüffende Performances aus Sprache, Musik und Choreografie. Ob der Aktualität der Arbeiten wird Grubers Compagnie vom Feuilleton das Attribut „Schnelle Eingreiftruppe des Theaters“ attestiert.

Gruber erarbeitete über 60 Regiearbeiten mit seinem aktionstheater ensemble. Er wurde mit mehreren Kulturpreisen ausgezeichnet, darunter: NESTROY. Theaterpreis 2016, Heidelberger Theaterpreis 2015, Ehrengabe für Kultur des Landes Vorarlberg 2016 sowie die Nominierungen für den NESTROY. Theaterpreis 2015.

Link: