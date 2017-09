Arlbergtunnel ab Freitag wieder geöffnet

Der Arlbergstraßentunnel wird am Freitag in den Abendstunden nach drei Jahren Sanierung und Sicherheitsausbau wieder für den Verkehr freigegeben. Dies erfolgt drei Tage früher als geplant, teilte die Asfinag am Montag mit.

Anlässlich der Wiedereröffnung findet am Freitagvormittag ein offizieller Festakt beim Arlbergtunnel statt. Unter anderem werden Landeshauptmann Markus Wallner und sein Tiroler Amtskollege Günther Platter (beide ÖVP) daran teilnehmen.

Rund 160 Mio. Euro investiert

Die Asfinag investierte in den mit 14 Kilometern längsten Straßentunnel Österreichs rund 160 Millionen Euro. Der Tunnel wurde unter anderem mit weiteren zusätzlichen 37 Fluchtwegen, acht Pannenbuchten, Thermoscannern und auch Akustiksystemen versehen. Dazu war die Röhre bereits im Sommer 2015 für etwa sechseinhalb Monate gesperrt worden. Täglich nutzen etwa 8.000 Verkehrsteilnehmer die Verbindung zwischen Vorarlberg und Tirol.