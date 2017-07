Motorradfahrer nach Herzinfarkt gestorben

Ein 49-jährige Motorradfahrer aus Nüziders, der am Donnerstag bei einer Ausfahrt in Rankweil einen Herzinfarkt erlitten hat, ist verstorben. Wie berichtet, konnte der Mann an der Unfallstelle zunächst erfolgreich reanimiert werden.

Der 49-Jährige wurde nach der Reanimation in stabilem Zustand ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert, starb jedoch laut Polizeiangaben im Spital an den Folgen des Herzinfarkts.

Laut Zeugenaussagen war der 49-Jährige auf der Ringstraße in Rankweil immer weiter an den rechten Fahrbahnrand geraten und schließlich mit einer Hausecke kollidiert. Passanten bemerkten, dass der Mann keinen Herzschlag und keine Atmung mehr aufwies und begannen sofort mit der Reanimation. Der Notarzt setzte die Maßnahmen dann fort, bevor der Mann ins Krankenhaus gebracht wurde.

