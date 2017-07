Mini-Tornados über Bodensee möglich

Kleine Wirbelstürme, so genannte Windhosen oder Wasserhosen, sind auch über dem Bodensee möglich, sagt Lukas Alton, Geschäftsführer vom Wetterring Vorarlberg. Diese bleiben zwar die Ausnahme, können aber im schlimmsten Fall zur Gefahr werden.

Tornados, wie jener am Montag in Wien Schwechat - mehr dazu in Tornado zog an Flughafen vorbei - hält Lukas Alton, Geschäftsführer vom Wetterring Vorarlberg, hierzulande für sehr unwahrscheinlich. Wasserhosen, also kleinere Wirbelstürme über dem Bodensee, jedoch kämen immer wieder vor.

Gefahr für Bootsfahrer auf dem See

Wasserhosen auf dem See könnten aber vor allem für Bootsfahrer zur Gefahr werden, so Alton. An Land sei sie aber unproblematisch, denn sobald eine Wasserhose auf Land treffe, verliere sie sehr schnell an Geschwindigkeit und Kraft.

„Lake Effekt“ Sommer wie Winter

Viel öfter als eine Wasserhose tritt laut Alton allderdings der sogenannte Lake-Effekt auf. Dieser entsteht, wenn sehr kalte Luftmassen über den warmen Bodensee gleiten und der Temperaturunterschied zwischen acht und zehn Grad beträgt. Dann bilden sich massiv starke Niederschläge, die sich bei einer Nord-West-Strömung besonders entlang des Pfänderhanges entladen. Im Winter können da schon mal bis zu 80 Zentimeter Neuschnee innerhalb kürzester Zeit zusammenkommen.

Im Sommer können diese starken Niederschläge dann vor allem in den nördlichen Teilen des Landes zu Hangrutschungen führen.

Landesfeuerwehrkommando

Was ist ein Tornado?

Ein Tornado ist eine Luftsäule mit Bodenkontakt, die um eine mehr oder weniger senkrecht orientierte Achse rotiert und sich unter einer cumuliformen Wolke befindet. Ein Tornado entsteht, wenn starke Temperaturgegensätze herrschen und Luft aufsteigt bzw. gehoben wird.

