Sturm hielt Feuerwehr in Riefensberg auf Trab

Am Samstag musste die Feuerwehr in Riefensberg mehrmals ausrücken. Ein Gewitter sorgte für zahlreiche Sturmschäden in der Gemeinde. In Lochau kam es ebenfalls zu einem Einsatz, ein Baum versperrte eine Straße.

Abgesehen von den Vorfällen in Riefensberg und Lochau war es in Vorarlberg am Samstagabend laut Rettungs- und Feuerwehrleitstelle ruhig. Rund 30 Kilometer entfernt, in Friedrichshafen (D), führten Starkregen und Hagel von Samstagabend bis Sonntagvormittag hingegen zu rund 350 Feuerwehreinsätzen. Vor allem Überschwemmungen, vollgelaufene Keller und umgestürzte Bäume beschäftigten die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr war mit mehr als 150 Einsatzkräften und mehr als 40 Fahrzeugen im Einsatz.