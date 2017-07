Rätsel um leeres Schlauchboot

Wegen eines Gewittersturms ist es am Freitag auf dem Bodensee zu mehreren Vorfällen mit Wassersportlern gekommen. Rätsel gibt ein leeres Schlauchboot auf, das in Hörbranz angetrieben wurde.

Aufgrund des Gewittersturms wurde um 21.14 Uhr am Freitagabend ein internationaler Seenotalarm ausgelöst. Die meisten Vorfälle gingen zwar gut aus, Personen und Sachschäden waren nicht zu verzeichnen. Ein im Bereich Schmelzwiese in Hörbranz angetriebenes, leeres Schlauchboot - es war zuvor schon in der Bregenzer Bucht mehrmals hochgewirbelt worden - sorgte allerdings für einige Stunden für Aufregung.

Mehrere Polizeistreifen aus Vorarlberg, das Polizeiboot V-20, Einsatzboote von Feuerwehr und Wasserrettung sowie Polizeiboote aus Deutschland und der Schweiz machten sich auf die Suche nach möglichen Passagieren. Die Suche wurde gegen 23.20 Uhr abgebrochen, weil es keine Hinweise auf eine vermisste Person gab. Der Besitzer oder die Besitzerin des Bootes werden gebeten, sich mit der Seepolizeiinspektion Hard (+43 (0) 59 133 8134) in Verbindung zu setzen.