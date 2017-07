Tödlicher Arbeitsunfall in Lustenau

In Lustenau ist am Donnerstag ein 47-jähriger Mann bei einem Arbeitsunfall tödlich verletzt worden. Er wurde von einem Bagger erfasst und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich am Vormittag kurz vor 8.30 Uhr bei einem Lustenauer Abfallverwertungsunternehmen. Nach Angaben der Polizei stand der 47-jährige Mann auf dem Restmüll-Lagerplatz neben einem Mülllastwagen. Gleichzeitig war ein Baggerfahrer damit beschäftigt, den Restmüll auf dem Platz zur Seite zu schieben.

Genauer Unfallhergang wird ermittelt

Als der Baggerfahrer in einem Bogen um den Müllwagen fuhr, erfasste er den Arbeiter. Der Mann erlitt dabei tödliche Verletzungen. Reanimationsversuche blieben laut Polizei erfolglos. Der genaue Unfallhergang ist derzeit Gegenstand von Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Feldkirch hat eine gerichtsmedizinische Obduktion angeordnet.