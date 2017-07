Dachbodenfund: Rosenkranz-Tafeln von 1790

Einen bedeutenden Fund hat der Pfarrer Paul Burtscher auf dem Dachboden der Wallfahrtskirche Bildstein gemacht: es handelt sich um 15 bemalte Rosenkranz-Tafeln aus dem Jahr 1790. Sie werden derzeit restauriert.

Er habe die Tafeln in einem unscheinbaren Karton in einer Dachbodenecke gefunden, so Pfarrer Burtscher. Im deutschsprachigen Raum gebe es nicht mehr viel dieser Rosenkranz-Tafeln. Die Materialkombination aus Blech und Ölbemalung mache eine besondere Seltenheit aus.

Katholische Kirche Vorarlberg/Schrimpff

Unbekannter Maler

Die 15 Tafeln, die etwa die Größe einer DIN A4-Seite haben, wurden laut Aussendung der Katholischen Kirche Vorarlberg um 1790 von einem unbekannten Maler gefertigt. Zu sehen sind biblische Szenen, die beim Rosenkranz gebetet werden.

Die Tafeln seien vor rund 200 Jahren ein wichtiger Bestandteil der jährlichen Wallfahrten der Bildsteiner Rosenkranz-Bruderschaft gewesen, erklärt Pfarrer Burtscher. Die Tafeln seien auf Stangen von den Wallfahrern getragen worden.

Katholische Kirche Vorarlberg/Schrimpff

Ab Dezember im Seitenschiff der Kirche

Einige Tafeln sind gut erhalten, andere werden derzeit restauriert. Das sei auch für die Mitarbeiter des Bundesdenkmalamtes eine ganz neue Herausforderung, so der Bildsteiner Pfarrer. Ab Dezember sollen die Tafeln für alle im Seitenschiff der Kirche zu sehen sein.

