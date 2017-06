CL-Quali: Heimrecht für Harder Handballer

Die Handballer von Alpla Hard treffen in der Qualifikation für die Champions League zum Auftakt auf den slowakischen Meister Tatran Presov. Zudem dürfen die Harder das Qualifikationsturnier zuhause austragen.

Der amtierende österreichische Meister erhielt bei der Auslosung der Champions-League-Qualifikation am Donnerstag in Wien das Recht zur Austragung des Qualifikationsturniers am 2. und 3. September. Bei einem Sieg gegen Tatran Presov könnte es für die Harder im entscheidenden Spiel zu einem Duell mit Sporting Lissabon und ÖHB-Teamspieler Janko Bozovic kommen.