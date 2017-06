Güterbahnhof Wolfurt: Zweite Bauetappe fertig

Am Güterbahnhof in Wolfurt ist der zweite Bauabschnitt fertig. Die Arbeiten sind aber noch nicht gänzlich abgeschlossen. In Zukunft soll das Güterzentrum zur Drehscheibe für die Wirtschaft und den Warenverkehr in der Region werden.

Als vorletzte Etappe im Gesamtausbau des Güterzentrums wurden am Mittwochvormittag wichtige Infrastruktureinrichtungen offiziell in Betrieb genommen. Zeitaufwändige Verschubarbeiten können durch 2.000 Meter zusätzliche Gleise schneller abgewickelt werden. Trotz der laufenden Umbauarbeiten bereits 110.000 Container jährlich umgeschlagen.

Neue Infrastruktur in Betrieb genommen Im Beitrag sehen Sie Franz Bauer (ÖBB), Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser sowie die Bürgermeister Elmar Rhomberg (Lauterach) und Christian Natter (Wolfurt).

Zwei Kräne mit je 350 Tonnen

Mit einer gemeinsamen Kraftanstrengung bauen die ÖBB, das Land und die Gemeinden der Voralberger Wirtschaft - die derzeit das stärkste Wirtschaftswachstum Österreichs aufweist - eine Warendrehscheibe für die Zukunft. Für die Leistungsstärke des Güterzentrums stehen symbolisch die zwei je 350 Tonnen schweren Container-Krane.

ORF

Im Endausbau mit lasergesteuerten Hebeeinrichtungen versehen, könne sie schwerste Lasten milimetergenau und sanft absetzen. Das schont Container samt Ware und ist gut für die Ohren der Anrainer. Der Lärmpegel lässt sich damit deutlich senken. Das ist weiters auch mit einer neuen 460 Meter langen Lärmschutzwand gelungen.

Vollbetrieb ab Mitte 2018

Bis Mitte August 2018 soll der Ausbau abgeschlossen sein. Dann wird das Güterzentrum seinen Vollbetrieb aufnehmen. Bis dahin werden alleine aus Bundesmitteln 62 Millionen Euro verbaut.