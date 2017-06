Zufriedene Bauern durch erhöhtes Einkommen

Fast drei Viertel der Fläche Vorarlbergs, vom Tal bis in die Bergregionen, werden durch die Arbeit von Bauernfamilien geprägt. Und für die war 2016 laut dem aktuellen Land- und Fortswirtschaftsbericht ein gutes Jahr.

3.500 Bäuerinnen und Bauern sind es, die für die regionalen Produkte sorgen, die laut Umfrage von den Vorarlbergern besonders geschätzt werden. Dass es gut läuft zeigen die bäuerlichen Einkommen, sie sind innerhalb eines Jahres um sieben Prozent gestiegen.

75 Millionen aus öffentlichen Mitteln

Der Grund sei einfach, in der Vergangenheit gab es laut Landwirtschaftslandesrat Erich Schwärzler (ÖVP) vor allem im Viehbereich einen starken Preisverfall. Doch nur vom Verkauf der Produkte können sich die wenigsten Betriebe ernähren. 75 Millionen Euro bekamen die Bauern aus öffentlichen Mitteln. Den Löwenanteil vom Land Vorarlberg, Geldgeber waren auch Bund und EU.

Mehr Konfliktstoff gab es in den letzten Monaten zwischen der Forstorganen und den Jägern. Hier ging es vor allem um die Abschusszahlen. Schwärzler will die Zusammenarbeit zwischen beiden Bereichen nun neu organisieren und dadurch näher zusammenrücken. Diese neue Gemeinsamkeit soll vor allem bei gemeinsamen Aus- und Fortbildunsveranstaltungen in die Praxis umgesetzt werden.