Polizisten: Schwärzler weist FPÖ-Kritik zurück

Sicherheitslandesrat Erich Schwärzler (ÖVP) weist die Kritik der FPÖ, wonach keine neuen Polizeidienststellen im Land geschaffen werden würden, zurück. Das Sicherheitspaket sei wie geplant in Umsetzung, derzeit liefen fünf Ausbildungskurse.

„Das Sicherheitspaket, das wir gemeinsam mit dem Bund vereinbart haben, wird auf Punkt und Beistrich eingehalten: 50 bis 60 Personen sollen jährlich die Polizeigrundkurse absolvieren“, so Schwärzler. Derzeit laufen laut Schwärzler fünf Ausbildungskurse mit insgesamt 106 Männern und Frauen. Ihre Ausbildung dauere aber eben 24 Monate. Neue Exekutivbeamte würden nicht einfach aus dem Ärmel geschüttelt, betont Schwärzler. Noch heuer würden zwei Grundkurse abgeschlossen und zwei neue beginnen.

„Beachtliche Arbeit der Polizeikräfte“

Mit einer Aufklärungsquote von über 60 Prozent nehme Vorarlberg im Österreich-Vergleich seit vielen Jahren die Spitzenposition ein, so der Landesrat weiter. Im Vorjahr sei die Quote bei fast 62 Prozent gelegen, „der beachtliche Wert spricht für die ausgezeichnete Arbeit, die von den Polizeikräften und allen Sicherheitsverantwortlichen im Land geleistet wird“. Das solle auch FPÖ-Sicherheitssprecher Christof Bitschi zur Kenntnis nehmen, so Schwärzler.

FPÖ fordert mehr Polizisten

Bitschi hatte am Samtag mehr Polizisten für Vorarlberg gefordert. Vor zwei Jahren habe das Land 200 zusätzliche Polizisten angekündigt. Im letzten Jahr sei aber nur eine Stelle neu geschaffen worden - mehr dazu in: FPÖ fordert mehr Polizisten für Vorarlberg.