Radfahrerin auf Zebrastreifen angefahren

In Dornbirn ist am frühen Samstagabend eine 18-jährige Radfahrerin auf einem Zebrastreifen angefahren worden. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Zunächst schien die Radfahrerin unverletzt zu sein, musste jedoch später ins Krankenhaus.

Der Unfall in Dornbirn-Schwefel ereignete sich gegen 17.10 Uhr. Laut Polizeiangaben fuhr eine PKW-Lenkerin die 18-jährige Radfahrerin auf dem Zebrastreifen beim Einbiegen auf die L 190 an. Die Autolenkerin und ihr Beifahrer erkundigten sich bei der Radfahrerin, ob alles in Ordnung sei, was diese zunächst bejahte. Später klagte sie aber über Schmerzen und ging ins Krankenhaus.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls - Hinweise sind an die Polizeiinspektion Dornbirn erbeten ( Tel.: 059133 - 8140).