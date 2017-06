Wo früher im Bregenzerwald getanzt wurde

Ums Tanzen und ums Ausgehen geht es in der neuen Ausstellung „Rund und Eckig“ im Egg Museum. Da erfährt man alles darüber, wie und wo im Bregenzerwald früher gesungen, getanzt und gefeiert wurde. Am Freitagabend wurde die Ausstellung eröffnet.

Sendungshinweis: „Vorarlberg heute“, 24.6.2017, 19.00 Uhr, ORF 2

Gesungen hat man im Bregenzerwald immer schon gerne, auch getanzt - in den 1950er Jahren allerdings streng reglementiert. Erst der aufkommende Tourismus führte dazu, dass in Gaststätten vermehrt getanzt und musiziert wurde. Vor allem rund gings in Mellau, zuerst in der Sonne und später in der Tenne, was Mellau den Beinamen „das sündige Dorf“ einbrachte. Auch gab es ein Twistverbot, dass aber meist nicht eingehalten wurde. Was für die einen ein Verfall der Sitten war, war für die anderen eine Zeit der Veränderung und des Aufbruchs.

Am Freitagabend wurde die Ausstellung in Zusammenarbeit mit dem BORG Egg im Löwensaal eröffnet.