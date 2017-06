FPÖ fordert mehr Polizisten für Vorarlberg

Der Sicherheitssprecher der FPÖ im Landtag, Christof Bitschi, fordert mehr Polizisten in Vorarlberg. Vor zwei Jahren habe das Land 200 zusätzliche Polizisten angekündigt. Im letzten Jahr sei aber nur eine Stelle neu geschaffen worden, so Bitschi.

Statt leerer Ankündigungen seien konkrete Maßnahmen nötig, so Bitschi. Zumal in den nächsten Jahren über 100 Polizisten in Pension gingen und zuletzt auch eine hohe Zahl an Austritten aus dem Polizeidienst verzeichnet worden sei.