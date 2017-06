Brandstiftung in Bludenz: Verdächtiger gefasst

Die Brandstiftung in der Garage einer Bludenzer Wohnsiedlung vom Mai ist aufgeklärt. Landeskriminalamt Vorarlberg und Polizeiinspektion Bludenz haben einen 30-jährigen Verdächtigen ausgeforscht.

Der Verdächtige ist ein 30-jähriger Mann aus Bludenz. Er wird auf freiem Fuße angezeigt. Bei dem Brand in der Nacht zum 11. Mai, den der Mann gelegt haben soll, brannten insgesamt vier Fahrzeuge komplett aus, weitere Fahrzeuge wurden durch die Hitze und die Rauchgase schwer beschädigt. Zudem entstand massiver Schaden am Gebäude, 90 Menschen mussten ihre Wohnungen sicherheitshalber verlassen. Mehr dazu in Tiefgaragenbrand: 90 Bewohner in Gefahr.