Illwerke warnen vor Wasserschwall an Flüssen

An heißen Tagen werden Bäche und Flüsse gern für eine Abkühlung genützt. Die Illwerke/vkw warnen, dass entsprechende Warntafeln nicht ignoriert werden dürfen: An vielen Fließgewässern könne es jederzeit zu einem Wasserschwall kommen.

„Sehr viele Bach- und Flussläufe in Vorarlberg stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Kraftwerksbetrieb“, schreiben die Illwerke in einer Aussendung. Es könn daher zu jeder Tageszeit auch bei Einhaltung der entsprechenden Vorschriften zu einem raschen Wasseranstieg oder einem Wasserschwall kommen, die damit verbundenen Risiken dürften keinesfalls ignoriert werden.

Illwerke vkw

Entsprechende Warnschilder an den Bächen und Flüssen weisen auf diese Gefahr hin. Sie sollten unbedingt beachtet und der Aufenthalt in diesen Gefahrenbereichen vermieden werden. „Weisen Sie insbesondere Kinder und Jugendliche oder unwissende Personen nachdrücklich auf diese Gefahr hin!“, so der Appell der Illwerke/vkw.