Feuerwehr probt Einsatz bei Waldbrand

Nach den verheerenden Waldbränden in Portugal - hier sind bereits mindestens 62 Menschen ums Leben gekommen - probt nun der Landesfeuerwehrverband den Ernstfall im Wald.

Seit Samstag wüten in Portugal die schlimmsten Waldbrände seit Jahrzehnten mehr dazu in: Zahl der Toten auf über 60 gestiegen. Nun hat der Landesfeuerwehrverband Vorarlberg beschlossen, die freiwilligen Feuerwehren auf ein solches Szenario vorzubereiten. Dazu wird eine große Übung am kommenden Freitag, 23. Juni, im Gemeindegebiet Schnifis stattfinden.

Im Rahmen der Übung werden Einsatzmaßnahmen und Konzepte ausgearbeitet, diskutiert und anschließend in der praktischen Anwendung geübt. Die erarbeiteten Ergebnisse sollen für die Zukunft ein noch schnelleres, sowie effizienteres Eingreifen bei einem Waldbrand ermöglichen.

Landesfeuerwehrverband Vorarlberg

Feuerwehrgroßübung zum Thema Waldbrand

Insgesamt 15 Feuerwehren mit 160 Mitglieder, 33 Fahrzeugen, 12 Bergretter und drei Hubschrauber werden an der Waldbrand-Übung teilnehmen.

Die Feuerwehr appelliert zugleich an die Eigenverantwortung der Waldbesucher. Das richtige Verhalten in der freien Natur sei ein wichtiger Baustein um Waldbrände zu verhindern. Entsteht trotz all dieser Vorsichtsmaßnahmen ein Waldbrand, dann gelte es so schnell wie möglich die Feuerwehr über die Notrufnummer 122 zu alarmieren.