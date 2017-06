Bildungsreform: Grüne sehen historischen Durchbruch

Die Regierungsparteien auf Bundesebene haben sich Montagvormittag mit den Grünen auf das Schulautonomiepaket geeinigt. Die Vorarlberger Grünen sprechen von einem historischen Durchbruch.

Mit dem Fallen der 15-Prozent-Hürde pro Bundesland sei die landesweite Umsetzung einer neuen, besseren Schule mit mehr Chancengerechtigkeit möglich, so die Vorarlberger Grünen in einer Aussendung. Die Hartnäckigkeit hätte sich gelohnt.

Umsetzung der Modellregion möglich

Die Umsetzung der Modellregion der Schule der Zehn- bis 14-Jährigen in Vorarlberg sei nun rechtlich möglich, so Landessprecher Johannes Rauch (Grüne). Vorarlberg werde nun weiterhin die nötigen Vorarbeiten leisten und bereite sich auf die Bildungsrevolution aus dem Westen vor.

Walser: „Kein fauler Kompromiss“

Auch der güne Bildungssprecher auf Bundesebene, Harald Walser, freut sich über die Einigung. Er sprach von einem „sehr harten, zähen Verhandlungsprozess“. Die dabei gefundenen Kompromisse seien aber „keine faulen“. In Sachen gemeinsamer Schule gebe es nun das „Ende einer fast 100-jährigen Blockade“: „Wir haben es in Vorarlberg geschafft, aus dieser Ideologiefalle herauszukommen.“

Grüne gehen mit: Einigung auf Bildungsreform

Die Einigung auf ein System von doppelten Mehrheiten bei den umstrittenen Modellregionen für die gemeinsame Schule hat am Montag den Durchbruch bei den Verhandlungen zum Schulautonomiepaket gebracht. Die Gesetzesmaterien sollen mit den Stimmen der Regierungsparteien und der Grünen dem am Dienstag tagenden Unterrichtsausschuss zugewiesen und Ende Juni im Plenum beschlossen werden - mehr dazu in Kompromiss bei Gesamtschule gefunden.