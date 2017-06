Dreiländermarathon 2017 als Staatsmeisterschaft

Beim Dreiländermarathon am 8. Oktober soll wieder die Lauf-Elite der Veranstalterländer im Vordergrund stehen. Das heißt: Nur Teilnehmer aus diesen Ländern können das Preisgeld gewinnen. Zudem dient der Lauf als Österreichische Staatsmeisterschaft.

Das im Vorjahr gestartete Konzept, die Elite der Veranstalterländer Österreich, Deutschland und Schweiz (inklusive Liechtenstein) in den Vordergrund zu stellen, habe breite Zustimmung gefunden und werde nun auch in diesem Jahr fortgesetzt, so der Chef des Organisationskomitees, Robert Küng. Das Konzept bedeutet, dass ausschließlich TeilnehmerInnen aus bzw. mit Hauptwohnsitz in diesen Ländern das Preisgeld mit nach Hause nehmen können.

Zum dritten Mal als Staatsmeisterschaft

Am heurigen Dreiländermarathon werden zudem nach 2011 und 2008 zum dritten Mal die Österreichischen Marathon-Staatsmeister gekürt. Die Organisatoren rechnen deshalb mit zusätzlichen 150 bis 200 TeilnehmerInnen aus Österreich. Die Marathon-Strecke beginnt in Lindau, führt durch Österreich und die Schweiz und endet in Bregenz.

Kurzstrecke soll neue Zielgruppe anlocken

Die Startzeit des Marathons wurde um 45 Minuten nach hinten geschoben. Die Marathonläufer starten um 10.30 Uhr vom Hafen in Lindau, Halbmarathon und Viertelmarathon starten hingegen wie gehabt um 11.15 Uhr. Mit diesem Schritt soll der Ablauf im Start- und Zielbereich verbessert werden. Sowohl für die Läufer als auch für die Zuschauer werde das Rennen so noch interessanter und spannender, so Küng.

Und am Samstag findet neben den Kinderläufen auch erstmals ein 4-Kilometer-Hobbylauf statt, mit dem neue Läufergruppen motiviert werden sollen.

