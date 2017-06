Arbeitsunfall: Zeigefinger fast abgetrennt

Bei einem Arbeitsunfall in Hohenems wurde Dienstagvormittag einem 34-jährigen Mann der Zeigefinger fast völlig abgetrennt. Der Mann wurde laut Polizei bereits operiert und wieder aus dem Krankenhaus entlassen.

Zwei Arbeiter waren Dienstagvormittag in Hohenems damit beschäftigt, Paletten aus einem Lkw zu entladen. Unter anderem wurden dabei zwei übereinander geladene Paletten zu je 340 Kilogramm abgeladen, heißt es bei der Polizei. Dabei kippte die oberste, fiel herunter und traf den 34-jährigen Mann an der Schulter und am Zeigefinger der rechten Hand. Der Zeigefinger wurde dabei fast komplett abgetrennt.

Der Verletzte wurde ins Krankenhaus eingeliefert und dort operiert. Er konnte bereits am selben Tag wieder entlassen werden. Der genaue Unfallhergang und die Unfallursache ist laut Polizei derzeit noch unklar.