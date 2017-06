Frisch geborenes Kamel-Baby sucht Name

In Alberschwende sorgt derzeit ein Kamelbaby für glänzende Augen. Die Kamelstute des „Classic Circus Berlin“ ist am Montag zur Welt gekommen. Für das Tier wird jetzt eifrig nach einem Namen gesucht.

Gleich zwei Besonderheiten zeichnen die Kamelstute aus. Zum einen werden Kamele üblicherweise zwischen Jänner und April geboren, nicht erst im Juni. Zum anderen handelt es sich - obwohl es derzeit noch braun ist - um ein weißes Kamel, was laut Zirkusdirektorin Angelina Frank-Lauenburger eher selten ist.

Schicken Sie uns ihre Namensvorschläge

Die Kamelstute hat aber noch keinen Namen. ORF Radio Vorarlberg nimmt deswegen Namensvorschläge entgegen - entweder als Posting auf der Facebook-Seite „Radio Vorarlberg - da bin ich daheim“ - oder unter der Telefonnummer 05572 / 3830.

Die kleine Kamelstute ist gerade einmal einen Tag alt und wird von ihrer Mutter natürlich keine Sekunde aus den Augen gelassen.

Sendehinweis: ORF Radio Vorarlberg, 14.6.2017, ganztags, und 16.6.2017, 15.00 Uhr

Die Redaktion sucht am Mittwoch den ganzen Tag über einen Namen für das süße Kamelbaby. Die Zirkusdirektorin sucht sich den schönsten Vorschlag aus - und am kommenden Freitag, um 15.00 Uhr, wird das kleine Kamel dann im Zirkuszelt in Alberschwende getauft.