14 HIV-Neuinfektionen im letzten Jahr

Am Dienstag hat die Aidshilfe Vorarlberg Bilanz über das abgelaufene Jahr gezogen: Die Zahl der Neuinfektionen nahm wie bereits im Jahr davor leicht zu. 2016 haben sich 14 Personen neu infiziert.

In Vorarlberg leben derzeit 443 Menschen mit dem HI-Virus, 146 davon sind an Aids erkrankt. Und auch im vergangenen Jahr gab es wieder einige Neuinfektionen, sagt die Leiterin der Aidshilfe, Renate Fleisch. Verzeichne man sonst zwischen acht und zwölf Neuinfektionen, seien es vergangenes Jahr 14 gewesen, 2015 waren es 13, also eine weniger.

Aidshilfe setzt weiterhin auf Bewusstseinsbildung

Die Aidshilfe Vorarlberg hat im vergangenen Jahr 1.155 Testberatungen durchgeführt, hinzu kommen weitere 145 Beratungen ohne Testung. Zudem haben 92 Informations-Veranstaltungen, Workshops, Inofstände sowie Weiterbildungen stattgefunden, resümiert Fleisch. Der Großteil der Jugendprävention fand an Schulen statt, insgesamt wurden in diesem Bereich 74 zusätzliche Veranstaltungen durchgeführt. Und auch heuer will die Aidshilfe Vorarlberg wieder verstärkt auf Prävention und Bewusstseinsschaffung setzen und bei verschiedensten Veranstaltungen und Festivals auch vor Ort beraten, sagt Fleisch.

Österreichweit leben derzeit 12.294 Menschen mit dem HI-Virus, 3.792 davon sind an Aids erkrankt. Neu infiziert haben sich in Österreich im vergangenen Jahr 447 Menschen, das heißt pro Tag infizieren sich an die ein bis zwei Personen.