Waibel profitiert von Bauboom

Die rege Bautätigkeit im Land wirkt sich beim Klauser Berufsbekleidungshersteller Waibel positiv auf den Geschäftsverlauf aus: Die Umsätze steigen, das Unternehmen ist auf Expansionskurs.

Waibel hat im laufenden Geschäftsjahr bisher einen Umsatz von 6,9 Millionen Euro erzielt - um acht Prozent mehr als im Jahr davor, berichtet die Wirtschaftspresseagentur. Dieses Wachstum begründet Waibel mit der starken Nachfrage nach immer besserer Berufsbekleidung vor allem im Bau- und Bau-Nebengewerbe.

In dieser Branche spiele der Wiedererkennungsfaktor von Mitarbeitern einer Firma über die Berufskleidung eine immer größere Roll, Waibel sei mit der eigenen Produktion in Tschechien klar im Vorteil.

Unternehmen will Personal aufstocken

Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, will Waibel nun die Produktion in Tschechien personell von bisher 35 auf 45 Näherinnen aufstocken. Drei neue Mitarbeiter werden in Klaus aufgenommen. Der Stammsitz soll in den kommenden vier Jahren ausgebaut werden.