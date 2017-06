Dieselaustritt in Bludenz: Zeugen gesucht

Ein Pkw hat Montagnachmittag in Bludenz an zwei unterschiedlichen Stellen Diesel verloren. Der Verursacher ist noch nicht bekannt, die Polizei bittet um Hinweise. Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort.

Montagnachmittag gegen 14.15 Uhr wurde der Polizeiinspektion Bludenz eine verunreinigte Straße im Grete-Gulbranssonweg in Bludenz gemeldet. Dort verlor offenbar ein Pkw eine unbekannte Menge an Diesel, welcher von der Freiwilligen Feuerwehr Bludenz gebunden werden musste. Zur selben Zeit wurde gemeldet, dass auch beim Bahnhofplatz in Bludenz beim öffentlichen Parkplatz unmittelbar vor einem Geschäft ebenfalls eine Diesellache festgestellt werden konnte.

Aufgrund des zeitlichen Zusammenhanges geht die Polizei davon aus, dass es sich in beiden Fällen um denselben Verursacher handelt. Der oder die Betroffene konnte noch nicht ausgemittelt werden. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bludenz in Verbindung zu setzen. Die Freiwillige Feuerwehr Bludenz war mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften, die Bundespolizei mit einem Fahrzeug und zwei Beamten sowie das Amt der Stadt Bludenz mit der Straßenkehrmaschine und einem Bediensteten im Einsatz.