Doppelmayr bezieht neues Bürogebäude

Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit ist nun auch die Verwaltung des Seilbahnherstellers Doppelmayr vom Stammhaus in Wolfurt Rickenbach in die neue Konzernzentrale „Hohe Brücke“ umgezogen. 55 Mio. wurden in den Neubau investiert.

450 Mitarbeiter, die in Rickenbach auf fünf Häuser aufgeteilt waren, sind bereits in die neuen Büroräumlichkeiten umgezogen. Der Vorstandsvorsitzende Michael Doppelmayr sieht den Umzug mit einem lachenden und einem weinenden Auge, so habe ihn der Umzug emotional getroffen. Das alte Gebäude sei der Kern des Geschäfts, dort sei alles entstanden. Jedoch würden die Vorteile des Umzugs auf der Hand liegen, meint Doppelmayr. Mehr Platz, größerer Einheiten für die Mitarbeiter und noch viele weitere Gründe würden für das neue Gebäude sprechen.

Der Spatenstich für das Gebäude mit sechs Etagen und einer Bruttogeschoßfläche von 27.000 Quadratmetern war im Dezember 2014 erfolgt. Die Konzernzentrale ist ingesamt 27 Meter hoch und besteht aus neun Gebäuden, die miteinander verbunden sind. Sie sollen eine klare Schnittstelle zum naturgeschützen Ried und auch dem Gewerbegebiet bilden, erklärt Doppelmayr, in der Nähe der Autobahn, aber auch mit Bus und Fahrrad gut erreichbar.

Platz für deutlich mehr Mitarbeiter

Derzeit arbeiten 450 Personen in den neuen Räumen. Dabei lässt sich das Unternehmen aber auch noch Raum für die Zukunft offen, so gibt es Büros für insgesamt 650 Personen. Im Inneren der Bürogebäude gibt es lichtdurchflutete Atrien. Im Südlichen Trakt sind die Kommunikationsbereiche und Konferenzräume untergebracht. Diverse Sitzungen können dort abgehalten werden. Bis zur Eröffnung des Hauses waren die Büroräumlichkeiten auf verschiedene Standorte in Wolfurt verteilt. Dort war das Unternehmen 1892 gegründet worden.