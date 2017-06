Stadträtin Veronika Marte als Kurz-Vize nominiert

Die Bregenzer Stadträtin Veronika Marte wird am Sonntagabend vom Bundesparteivorstand der ÖVP als Stellvertreterin des designierten ÖVP-Parteichefs Sebastian Kurz nominiert. Sie soll für die Themen Bildung und Soziales stehen.

Neben Marte wird der Parteivorstand auch den oberösterreichischen Landeshauptmann und Landesparteichef Thomas Stelzer, Casinos-Vorständin Bettina Glatz-Kremsner und die steirische Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl als Kurz-Stellvertreter nominieren. Generalsekretärin Elisabeth Köstinger bestätigte noch vor dem Treffen am Sonntagabend, dass sich Marte um die Themen Bildung und Soziales kümmern soll.

APA/ÖVP

Veronika Marte ist Sonderschulpädagogin und Stadträtin für Familie und Jugend in Bregenz. Sie wollte schon 2013 über den Wahlkreis Vorarlberg Nord in den Nationalrat einziehen, unterlag in einer Kampfabstimmung um den ersten Listenplatz aber dem Bauernbündler Norbert Sieber.