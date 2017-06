Brändle Dritter im Tour-de-Suisse-Zeitfahren

Der Vorarlberger Matthias Brändle hat am Samstag bei der Tour de Suisse einmal mehr seine Klasse im Zeitfahren unter Beweis gestellt. Der 27-jährige Radprofi des Teams Trek klassierte sich auf der 6-km-Auftaktetappe in Cham an dritter Stelle.

Neun Sekunden fehlten Brändle letztlich auf den siegreichen Australier Rohan Dennis. Der Nachfolger Brändles als Stunden-Weltrekordler gewann mit acht Sekunden Vorsprung auf seinen Schweizer BMC-Kollegen Stefan Küng. Zeitgleich hinter Brändle, der Ende Mai im Zeitfahren der Belgien-Tour gesiegt hatte, landeten Michael Matthews (AUS) und Giro-Sieger Tom Dumoulin (NED). Georg Preidler büßte in der kurzen Prüfung gegen die Uhr 29 Sekunden ein (55.).