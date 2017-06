„Monster-Trucker“ betrogen Firmen um Batterien

Mit einem Trick haben zwei Männer mehreren Firmen über 55 Autobatterien entlockt. Sie gaben an, diese dringend für eine Monster-Truck-Show zu brauchen. Sie flogen auf, als sie zu einer Firma gingen, die sie bereits vor sechs Jahren auf diese Art betrogen hatten.

Die beiden Verdächtigen aus Deutschland, 23 und 52 Jahre alt, sollen in mehrere KfZ-Werkstätten und Verkaufsstätten von KfZ-Teilen um gebrauchte Autobatterien gebeten haben. Sie würden diese dringend für eine „Monster-Truck“-Show brauchen und würden sie dafür nur ausleihen. Als Gegenzug wurden Freikarten für die angebliche Show angeboten. Die Batterien wurden jedoch nie zurückgegeben.

Verdächtige drohten mit Gewalt

Am Donnerstag gingen die beiden Männer zu einer Firma in Dornbirn, die sie bereits vor sechs Jahren mit dieser Masche betrogen haben. Der Firmeninhaber wollte die Männer am Wegfahren hindern und parkte sie mit einem Auto ein. Als ihn die Männer bedrohten, ließ er sie wegfahren.

Die alarmierte Polizei konnte die beiden Männer jedoch kurz darauf in Dornbirn stoppen. Bei den Verdächtigen wurden 56 KfZ-Batterien sichergestellt.

Besitzer sollen sich bei Polizei melden

Einige Batterien wurden bereits wieder an die Besitzer zurückgegeben, die Polizei bittet weitere Betroffene sich bei der Polizeiinspektion Dornbirn zu melden (Tel: 059133/8140).