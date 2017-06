Montafon setzt Fokus auf Kinderbetreuung

Das Betreuungsangebot für Kleinkinder im Montafon konnte nach Angaben des Standes Montafon in den vergangenen zwei Jahren mehr als verdoppelt werden. Künftig soll auch die Schülerbetreuung im Tal ausgebaut werden.

Beim dritten Montafoner Familiengipfel wurde am Donnerstag die bisherige Bilanz Betreuungsangebote präsentiert. Seit dem ersten Familiengipfel vor zweieinhalb Jahre habe man die Kleinkinderbetreuung mehr als verdoppeln können, so Standesrepräsentant Herbert Bitschnau. In Schruns gebe es seit Herbst den ersten Ganztageskindergarten in der Region.

Ausbau der Mittags- und Nachmittagsbetreuung

Künftig werde die Schülerbetreuung vermehrt im Fokus liegen, so Bitschnau. Geplant sei der Ausbau der Mittags- und Nachmittagsbetreuung. Vorhandene Lücken sollen geschlossen werden.

Durch verschiedene Angebote in den jeweiligen Gemeinden sowie an den beiden Schwerpunktstandorten Schruns und St. Gallenkirch-Gortiphol soll eine ganztägige Berufstätigkeit ermöglicht werden. Nur so bleibe das Montafon laut Bitschnau ein attraktiver Wohnort.

