Wohnungsmarkt: Mieten statt Kaufen

Eine Wohnung in Bregenz zu mieten ist attraktiver als eine zu kaufen. Zu diesem Schluss kommt die Online-Plattform Immobilien-Scout24.

Demnach könnte man in Bregenz 29,4 Jahre lang eine durchschnittliche Wohnung mieten, bevor sich ihr Kauf rechnerisch lohne. Der Miet-Kauf-Indikator für Bregenz weist ein Plus von knapp 1,6 Jahren seit 2016 auf. Das sei der höchste Anstieg im Vergleich mit anderen österreichischen Landeshauptstädten.

Rund 3.510 Euro/m2 muss ein Käufer in Bregenz derzeit für eine durchschnittliche Eigentumswohnung zahlen. Der Quadratmeterpreis für Miete liegt bei rund zehn Euro. In Innsbruck ist der Quadratmeterpreis eklatant höher, aktuell bei 4.380 Euro/m2. Dort liegt der Kauf-Miet-Indikator bei 28,3 Jahren, hat jedoch seit 2016 nur einen leichten Anstieg verzeichnet. Die Mieten sind in der Tiroler Landeshauptstadt mit 12,9 Euro pro Quadratmeter stabil geblieben.