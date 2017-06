Schmid fordert Schulung für alle Hundehalter

Immer wieder kommt es zu Hunde-Angriffen, deshalb spricht sich Amtstierarzt Erik Schmid für die Einführung von verpflichtenden Schulungen für alle Hundehalter aus.

Zwei folgenschwere Angriffe von Hunden auf Menschen haben in den vergangenen Tagen für Empörung gesorgt. In Baden-Württemberg wurde eine Pensionistin von einem Hund totgebissen, in St. Gallen in der benachbarten Schweiz hat ein Armeehund ein vierjähriges Mädchen schwer verletzt.

Schmid: Landespolitik soll aktiv werden

Auch in Vorarlberg gibt es immer wieder Hunde-Angriffe auf Menschen, sagt Schmid. Die Schuld liege jedoch meist bei den Hundehaltern. Schmid ist deshalb für die Einführung von Schulungen für alle Hundehalter. Ein entsprechender Vorschlag sei nicht in das neue Tierschutz-Gesetz aufgenommen worden, sagt Schmid. Daher müsse nun die Landespolitik aktiv werden und über das Sicherheitsgesetz Sachkunde-Kurse für Hundebesitzer einführen.