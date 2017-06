Häftling nach Brand in Zelle verstorben

Jener 28-jährige Häftling, der im April bei einem Brand in seiner Zelle im Polizeianhaltezentrum in Bludenz verletzt wurde, ist am Sonntag laut einem Bericht der „Vorarlberger Nachrichten“ in einer Spezialklinik in Deutschland verstorben.

In der Nacht auf den 7. April brach in der Zelle, in der sich der 28-Jährige in Gewahrsam befand, Feuer aus. Ein Beamter konnte den Mann aus der Zelle retten, dennoch erlitt der Häftling schwere Brandverletzungen und eine Rauchgasvergiftung und wurde in eine Spezialklinik nach Deutschland verlegt.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Häftling das Feuer selbst gelegt hatte - mehr dazu in Häftling nach Brand in Zelle in Lebensgefahr.